В Иваново дед пытался дать взятку, чтобы отмазать внука-развратителя малолетних

63-летний житель Иваново намеревался дать взятку полицейскому, чтобы тот прекратил уголовное дело в отношении его внука. Внука полицейские подозревают в совращении малолетних.

Однако следователь взятку не принял и сообщил о планах дать ему взятку соответствующим образом, после чего пенсионер был задержан во время передачи денег. Процесс контролировало управление ФСБ в Иваново. Прокуратура области проверила дело и утвердила обвинительное заключение, после чего оно было передано в суд. Как позже уточнил "NewInform", пенсионера задержали с поличным, непосредственно в момент передачи денег.

Внук пенсионера сейчас содержится под стражей за интим с несовершеннолетней.