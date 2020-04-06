В Москве в очереди за масками избили 81-летнего историка

В Москве на Плющихе в очереди за масками в аптеке был жестоко избит известный российский историк Владислав Назаров.

Инцидент произошел 31 марта. 81-летний историк хотел купить медицинские маски для защиты от коронавируса. Один из стоящих в очереди мужчин решил, что он хочет купить товар вне очереди.

Нападающий толкнул пожилого ученого, а потом ударил по ноге. Историк упал и сильно ударился головой. В результате Назарова доставили в больницу, где у него диагностировали кровоизлияние в мозг. Два дня пострадавший был в реанимации.

По информации телеканала РЕН ТВ, личность нападавшего уже установили. Это 66-летний мужчина, он задержан.

В пресс-службе ГУ МВД по Москве сообщили, что по факту драки в аптеке проводится проверка, по результатам которой будет приниматься процессуальное решение.