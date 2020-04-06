В Москве в очереди за масками избили 81-летнего историка

Сегодня, 15:58

Ольга Громова

0

Image 16+
В Москве в очереди за масками избили 81-летнего историка

В Москве на Плющихе в очереди за масками в аптеке был жестоко избит известный российский историк Владислав Назаров.

Инцидент произошел 31 марта. 81-летний историк хотел купить медицинские маски для защиты от коронавируса. Один из стоящих в очереди мужчин решил, что он хочет купить товар вне очереди.

Нападающий толкнул пожилого ученого, а потом ударил по ноге. Историк упал и сильно ударился головой. В результате Назарова доставили в больницу, где у него диагностировали кровоизлияние в мозг. Два дня пострадавший был в реанимации.

По информации телеканала РЕН ТВ, личность нападавшего уже установили. Это 66-летний мужчина, он задержан.

В пресс-службе ГУ МВД по Москве сообщили, что по факту драки в аптеке проводится проверка, по результатам которой будет приниматься процессуальное решение.

Не забудьте поделиться новостью!

Лента

В Кирове сотрудники ДПС стреляли по автомобилю пьяного нарушителя

6-04-2020, 19:06

В Москве служащая ФСБ скончалась от эпилептического припадка после обыска

6-04-2020, 17:44

В карантинном общежитии в Астрахани обнаружили тело мужчины

6-04-2020, 17:41

Прокуроров в Минске задержали за наркотики

6-04-2020, 14:58

Крымские чиновники попались на мошенничестве с жильем для сирот

4-04-2020, 20:48

В Минске угрожая ножницами, мужчина ограбил магазин на 60 рублей

3-04-2020, 17:44

Жительница Сочи подделала пропуск для карантина, ее будут судить

3-04-2020, 17:16

Медбрат убил девушку-врача, подозревая в заражении коронавирусом

3-04-2020, 16:09

2400 литров реактивов: в Твери ликвидирована крупнейшая нарколаборатория

3-04-2020, 12:10

В Петербурге два дня гонялись за «коронавирусным» автомобилем

2-04-2020, 18:11

Нижегородца задушили из-за долга 80 млн рублей

2-04-2020, 08:28

В Ростове судят мать, ребенок которой погиб в пожаре

1-04-2020, 22:31

В Рязанской области брат пытался убить сестру куском рельса

30-03-2020, 14:08

Петербурженка отдала интернет-мошеннику 230 тысяч рублей в счет «долга» брата

30-03-2020, 12:32

На Кубани активизировались мошенники, пытающиеся проникнуть в жилища пожилых граждан

29-03-2020, 23:27

Следком проверит рассказавшую в Instagram о нарушении карантина россиянку

29-03-2020, 22:53

В Петербурге безработный сломал нос прохожей и отобрал бутылку водки

29-03-2020, 14:31

В Башкирии на рынке зараженный коронавирусом мужчина продавал мясо

28-03-2020, 19:23

В больнице в Коммунарке умерла госпитализированная с коронавирусом профессор-эпидемиолог

28-03-2020, 12:47

Житель Апатитов, вернувшийся с Кубы, продолжает лечение от коронавируса, отрицательной динамики нет

28-03-2020, 02:05

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнеров

Новости партнеров