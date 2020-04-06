В России мошенники используют пандемию для кражи денег с карт

Сегодня, 07:33

Сергей Кузнецов

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В России мошенники используют пандемию для кражи денег с карт

В Центробанке РФ фиксируют обновление мошеннических схем: мошенники применяют новые приемы социальной инженерии, пользуясь ситуацией вокруг темы коронавируса.

Неизвестные обзванивают россиян, предлагая некие отсрочки по кредитам, повышение социальных пособий, компенсации, услуги по частной диагностике коронавируса и даже волонтерские услуги. В конечном итоге жертва должна под любым предлогом сообщить мошеннику свои банковские данные, например, пароль подтверждения, который приходит по SMS, или код на обратной стороне банковской карты, или же оплатить некий чужой счёт.

Не утихает мошенничество с рассылкой электронных писем: в них содержатся ссылки на сайты мошенников. При заходе на такой сайт у человека похищают финансовые данные. Сайты часто маскируются под фирменные бренды и логотипы, в том числе государственных органов и крупных корпораций, вплоть до Министерства здравоохранения, Центробанка, ВОЗ и других. Такая же ситуация наблюдается, как сообщает агентство "АГН Москва", и в других странах в данное время.

В Центробанке призвали граждан ни при каких условиях не сообщать свои финансовые данные посторонним людям, не вводить эти данные на сайтах, вызывающих подозрение, и тем более не озвучивать их по телефону.

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