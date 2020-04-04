В Кирове сотрудники ДПС стреляли по автомобилю пьяного нарушителя

Сегодня, 19:06

Сергей Кузнецов

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В Кирове сотрудники ДПС стреляли по автомобилю пьяного нарушителя

В понедельник в Кирово-Чепецком районе Кировской области сотрудники ДПС пытались задержать водителя Хюндай с явными признаками алкогольной интоксикации. Чтобы задержать водителя, полицейским пришлось стрелять по автомобилю.

Патрульные узнали от местных активистов "Ночного патруля", что по улицам на большой скорости передвигается пьяный водитель. Полицейские преследовали нарушителя примерно час, открывая огонь по машине. После задержания выяснилось, что лихач ездит в пьяном виде уже далеко не в первый раз. После ночных ралли его автомобиль представляет собой решето, по словам очевидцев.

Поданнымсайта ПроГород, сообщение о "резкой езде" поступило в ДПС в 4:00 утра. Полицейские гонялись за нарушителем, по громкоговорителю призывая его остановиться, а когда нарушитель выехал за город, то нарядам ДПС был отдан приказ применять табельное оружие по колёсам.

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Киров ДПС

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