В Москве служащая ФСБ скончалась от эпилептического припадка после обыска

Сегодня, 17:44

Сергей Кузнецов

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В Москве служащая ФСБ скончалась от эпилептического припадка после обыска

В Москве умерла служащая ФСБ, у которой случился припадок эпилепсии после проведения обыска в ее квартире. Сотрудники МВД пришли с ордером на обыск в квартиру во Внуковском районе, где служащая ФСБ проживала с гражданским мужем, работающим на одном из заводов Росавиации.

Во время обыска сотрудники МВД нашли целый арсенал: пистолет ИЖ, несколько пистолетов "Байкал", переделанных для стрельбы боевыми патронами, глушитель, несколько обойм патронов для пистолетов заводского производства, а также и самодельные боеприпасы для пистолетов, сообщает издание RegNews. В отношении гражданского мужа сотрудницы полицейские были вынуждены возбудить уголовное дело.

К часу дня обыск был завершён, а поздно вечером женщина испытала припадок эпилепсии. Муж вызвал скорую, но припадок развивался скоротечно. Женщина умерла до прибытия медиков.

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ФСБ МВД Москва эпилепсия обыск

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