В карантинном общежитии в Астрахани обнаружили тело мужчины

В одном из общежитий в Астрахани по улице Городской медики обнаружили тело мужчины без признаков жизни. Речь идет об общежитии, которое начиная с воскресенья полностью изолировано, из-за подтверждения очага коронавирусной инфекции.

Полицейские круглосуточно охраняют все входы в здание. По данным МК, обнаруженный мертвым мужчина не был заражён инфекцией, а, скорее всего, умер от алкоголя, так как в его крови медики зафиксировали значительное количество алкоголя. Умерший почти не контактировал с соседями по общежитию, так как систематически злоупотреблял спиртным и из-за этого почти не общался с соседями, пишет МК. После полной изоляции здания городские власти подвозят жильцам продукты и другие необходимые товары.

Накануне сообщалось, что из общежития на Городской госпитализированы в "инфекционку" три человека, из которых один сейчас в реанимационном отделении.