Прокуроров в Минске задержали за наркотики

КГБ Белоруссии открыл уголовное дело в отношении двух высокопоставленных служащих прокуратуры республики. Оба экс-прокурора уже находятся в СИЗО, по сообщению Генеральной прокуратуры Белоруссии. Позже в прокуратуре уточнили, что два бывших зампрокурора в двух районах белорусской столицы занимались незаконным оборотом наркотиков, и против них возбуждено уголовное дело по соответствующей статье. Прокуроры уже уволены из ведомства.

Для Белоруссии это крайне нерядовой случай, когда сотрудники такого ведомства находятся под следствием за оборот наркотиков. Вместе с тем, указывается, что они не имели своей целью сбыт этих наркотиков, то есть судя по всему речь идет о транзите. Прокурорам грозит лишение свободы до пяти лет, сообщает "Спутник".

В феврале МВД Белоруссии пресек канал поставки героина из Афганистана в Евросоюз. Были задержаны двое иностранцев, которые перевозили через Белоруссию 6 кг героина. Одним из задержанных был судья по боксу, который сам наркотики не употреблял, и поддерживал здоровый образ жизни.