Крымские чиновники попались на мошенничестве с жильем для сирот

Сегодня, 20:48

Сергей Кузнецов

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Крымские чиновники попались на мошенничестве с жильем для сирот

Чиновники Джанкойского района в Крыму во время приобретения жилья для сирот допустили нарушения, которые привлекли внимание прокуратуры.

Республиканский бюджет выделил субвенцию на покупку жилого дома в поселке Вольном, но стоимость этого жилья превысила лимит, установленный приказом Министерства Российской Федерации, на 100 тысяч рублей. Идет речь о возбуждении уголовного дела по статье о растрате с использованием служебного положения.

25 марта в Джанкойском районе возник еще один скандал из-за некачественного жилья, которое приобрели чиновники для детей-сирот. В доме некачественным было буквально всё: на стенах плесень, провалившаяся крыша, неработающие батареи при минусовой температуре и т.д. В уголовном деле говорится о халатности (статья 293 УК), сообщает РИА. Квартиры были куплены в доме в селе Калиновка. Сироты попытались какое-то время жить в этих квартирах, но из-за холодной погоды и полной неготовности жилья были вынуждены съехать.

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