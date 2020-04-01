В Минске угрожая ножницами, мужчина ограбил магазин на 60 рублей

Сегодня, 17:44

Сергей Кузнецов

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В Минске угрожая ножницами, мужчина ограбил магазин на 60 рублей

Следственный комитет в Минске расследовал уголовное дело, возбужденное в отношении местного жителя, который совершил разбойное нападение на магазин с использованием ножниц.

Инцидент случился в январе текущего года: 33-летний минчанин, будучи сильно пьяным, ворвался в продуктовый магазин на улице Куйбышева. Держа в руках канцелярские ножницы и размахивая ими, он потребовал от продавщицы отдать ему всё содержимое кассы. В кассе было немного: всего 60 белорусских рублей. Получив их, грабитель быстро ушёл. Вскоре его задержали поблизости, грабитель оказался ранее судимым. Задержание облегчил тот факт, что он был в той же в одежде, в которой заходил в магазин, а при нём милиционеры нашли те самые ножницы. Награбленные 60 рублей мужчина уже успел потратить на водку и продукты, сообщает СБ.by. В материалах дела — видеозапись, которая показывает, что на ограбление магазина мужчина потратил всего 10 секунд.

Как бы там ни было, в отношении грабителя возбуждено и расследовано уголовное дело по тяжкой статье "Разбой". Злоумышленник уже раскаялся и даже возместил материальный ущерб.

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