Жительница Сочи подделала пропуск для карантина, ее будут судить

Продавщица в одном из магазинов Сочи подделала пропуск, дающий право на перемещение во время всеобщего карантина. Такой факт выяснился во время специального рейда для поиска нарушителей карантина в Центральном районе Сочи.

Полицейские проверяли сотрудников магазинов, и один из кассиров показала полицейским для проверки пропуск, дающий право беспрепятственно перемещаться на работу и обратно. Сам вид пропуска показался полицейским подозрительным, и быстро выяснилось, что молодая жительница Сочи подделала пропуск, причем очень простым образом: она скачала образец с официального сайта, распечатала его и заполнила от руки шариковой ручкой.

Поскольку такие действия предполагают нарушение 327 статьи УК РФ, сейчас в полиции обсуждают вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщает SochiNews.ru. В МВД Сочи напомнили, что за подобные действия, а именно - подделку документов, предусматривается арест до полугода.