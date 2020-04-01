Медбрат убил девушку-врача, подозревая в заражении коронавирусом

Сегодня, 16:09

Сергей Кузнецов

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Медбрат убил девушку-врача, подозревая в заражении коронавирусом

Молодой итальянец стал очередной жертвой массового психоза по поводу эпидемии. Среди жертв домашнего насилия и самоубийц обращает на себя внимание случай молодого жителя Италии — Антонио Де Паче, который, убив свою подругу из-за подозрений, после чего сам позвонил в полицию и рассказал о случившемся. Вошедшим полицейским Антонио продемонстрировал перевязанные запястья. Молодому человеку оказали медицинскую помощь, затем отправили в за решетку.

Пара родом с Сицилии, они были вызваны правительством на север страны в рамках мобилизации медиков, которые во многих странах являются военнообязанными. Работая в больнице, Антонио начал подозревать, что подхватил коронавирус, но почему-то решил, что заразился от подруги. Молодые люди начали выяснять отношения в типично итальянском духе, и ссора закончилась тем, что медбрат задушил свою подругу.

Судя по всему, ближайшие 20 лет Антонио проведет в тюрьме строгого режима, а вместе с тем проведённые тесты не подтвердили инфекцию ни у убийцы, ни у его подруги.

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Италия коронавирус убийство

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