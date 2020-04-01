2400 литров реактивов: в Твери ликвидирована крупнейшая нарколаборатория

Тверские полицейские из Управления по контролю за наркотиками пресекли работу нарколаборатории, в которой производились синтетические наркотические средства.

Подпольная лаборатория с огромными оборотами находилась в частном доме в Калининском районе. Во время обыска полицейские нашли более килограмма готового наркотика мефедрона, а также 2400 л сырья для его производства. На месте производства задержали двух подозреваемых и изъяли химическое оборудование, в частности, специальные реакторы и установки для химического синтеза, по данным «МВД-Медиа».

В МВД возбудили дело по двум статьям УК, и взяли под стражу подозреваемых "химиков" на время расследования.