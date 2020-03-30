Нижегородца задушили из-за долга 80 млн рублей

Четверых жителей Нижегородской области Следственный комитет обвиняет в совершении убийства своего земляка из-за долга 80 млн руб. Дело расследуется по статье 105 УК - умышленное убийство, совершенное группой лиц. Дело возбуждено по заявлению матери убитого об исчезновении сына.

Во время расследования оперативники установили, что к преступлению могут быть причастны четверо молодых мужчин из Нижегородского района. Преступление было совершено в доме по улице Блохина в Нижегородском районе. Убийцы начали ссору с должником, и услышав, что долг он не вернет, удушили жертву, после чего вылезли тело в сумке и зарыли в лесополосе. Оперативники нашли тело, и проводят судебно-медицинские экспертизы.

В данное время все четверо предполагаемых убийц задержали на территории Нижегородской области, как сообщает nnov.ru. Один из подозреваемых признаёт свою вину, на его показаниях о том что жертва задолжала мужчинам 80 млн, строится линия обвинения.