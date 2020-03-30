В Ростове судят мать, ребенок которой погиб в пожаре

Вчера, 22:31

Сергей Кузнецов

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В Ростове судят мать, ребенок которой погиб в пожаре

40-летнюю жительницу Ростовской области обвиняют в смерти ее ребенка, из-за преступной неосторожности. Следственный комитет Ростовской области возбудил уголовное дело, за то что мать оставила ребенка без присмотра, что спровоцировало смерть ребёнка. В конце февраля женщина ушла из квартиры, на какое-то время оставив своего двухлетнего сына. Входная дверь была заперта снаружи на замок. Малыш остался дома один, хотел играть, и нашёл спички. Всё закончилось плачевно: ребёнок поджёг свою кровать, а покинуть дом не смог, поскольку дверь была заперта снаружи. Ребёнок погиб в результате отравления продуктами горения.

В Следственном комитете полагают, что смерть случилась из-за преступной небрежности матери. Тот факт, что она не предвидела возможность такого исхода, не отменяет необходимость быть предусмотрительной, рассказали следователи сайту Rostov.ru. Возраст и жизненный опыт подсудимой вполне позволяли предвидеть такую возможность, считают в Следственном комитете.

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Ростов пожар СК РФ

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