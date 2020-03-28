В Рязанской области брат пытался убить сестру куском рельса

Сегодня, 14:08

Александр Зуев

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В Рязанской области брат пытался убить сестру куском рельса

57-летняя жительница города Касимова (Рязанская область) обратилась в полицию и сообщила, что брат угрожает убить ее куском рельса. Полицейские выехали по адресу и утихомирили 60-летнего мужчину. Как выяснилось, конфликт между родственниками разгорелся из-за металлолома, пишет Провинция.ру

Мужчина привез во двор дома старые металлические изделия, которые он планировал продать. Его сестра возмутилась тем, брат устроил свалку во дворе. Слова сестры задели мужчину и он приказал ей замолчать. При этом он схватил обрезок металлической балки и пригрозил родственнице убийством.

В отношении грозного дебошира правоохранители возбудили уголовное дело по части 1 статьи 119 УК РФ. За угрозы злоумышленника могут привлечь к принудительным работам на срок до 2 лет либо отправить на 2 года за решетку. 

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