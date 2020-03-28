На Кубани активизировались мошенники, пытающиеся проникнуть в жилища пожилых граждан

На Кубани активизировались аферисты: они воспользовались ситуацией, когда население напугано эпидемией и слабо ориентируется в ситуации. Появились целые группы мошенников, которые купили защитные костюмы, звонят в квартиры и представляются сотрудниками санитарной службы, пишет Что происходит.

Участились и случаи "дистанционного" мошенничества, когда злоумышленники звонят по телефону доверчивым гражданам пенсионного возраста и пытаются узнать у них банковские реквизиты.

Мошенники говорят о необходимости провести "санитарную обработку квартиры", о возможности получить "социальную выплату в связи с коронавирусом", пишет КП.

Не теряет популярности старая схема "с вашего счета сейчас пытаются списать деньги, чтобы этого не допустить, пожалуйста сообщите нам CVV-код на обратной стороне карты".

В оперативном штабе в Краснодаре предупреждают, что ни в коем случае нельзя сообщать свои банковские данные по телефону кому бы то ни было, как и нельзя перечислять деньги неизвестным, кем бы они не представлялись. Пожилым гражданам нельзя терять контакт с родными, и если случается подобная неприятность, нужно звонить родным, или в полицию на номера 102 или 02.