Житель Апатитов, вернувшийся с Кубы, продолжает лечение от коронавируса, отрицательной динамики нет

Житель Апатитов, который накануне вернулся с Кубы, находится в больнице и тестируется на коронавирус. Его состояние описывается врачами как "средней тяжести". Вчера его обследовали несколько врачей областной больницы, в том числе эпидемиологи, которые откорректировали схему лечения. Хотя в данное время состояние средней тяжести, но уже сутки не наблюдается отрицательная динамика, и об угрозе жизни нет речи, уверяет областной министр информполитики А.Кондаурова.

У другого больного с подтвержденным диагнозом, лечащегося в той же больнице, есть положительные изменения. Он гражданин Ирландии, лечится в Мурманске с 16.03. Он стал первым жителем области, у которого подтвердился этот грозный диагноз. Врачи видят, что схема лечения работает, и проведенные в последнее время тесты показывают постепенное исчезновение антител к вирусу, сообщают АиФ. Скорее всего, ирландец будет выписан 29 марта.