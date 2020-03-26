Парень в Забайкалье убил 14-летнюю девушку из охотничьего ружья

В Петровско-Забайкальском районе Забайкалья следственная группа обнаружила мертвой 14-летнюю девушку с огнестрельными ранениями. По предварительной информации, имеющейся в управлении СК, в жертву стрелял ее молодой друг, который после убийства покончил жизнь самоубийством.

Поскольку фигурируют явные свидетельства насилия, в СК создали специальную группу, которую возглавил руководитель следственного отдела СКР в крае. Для помощи местным следователям на место инцидента отправлены эксперты из ГУ СКР в Забайкалье. Проводится экспертиза тела жертвы и предполагаемого убийцы, уточняется собственник средства совершения преступления, передает МК. Следственная группа изучает семьи погибших и круг их знакомых, уточняет обстоятельства, которые могли способствовать преступлению.