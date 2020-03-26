Жительницу Ростова оштрафовали за несоблюдение самоизоляции

Суд в Ростове-на-Дону оштрафовал на 500 рублей местную жительницу за то, что она нарушила режим самоизоляции.

Накануне сотрудники Роспотребнадзора составили протокол за неповиновение законным распоряжениям должностных лиц Роспотребнадзора и передали протокол в суд. Судьи приняли решение признать гражданку виновной и наложить на неё штраф в размере 500 руб.

Вчера 26 марта сотрудники Роспотребнадзора совместно с полицейскими посетили рабочее место жительницы Ростова, о которой было известно, что она недавно вернулась из-за границы. Было установлено, что женщина, несмотря на предписание об обязательной самоизоляции, вышла на работу, тем самым нарушая постановление главного санврача о самоизоляции, сообщает ТАСС.