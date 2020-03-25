В Орске выявлен еще один потенциальный переносчик коронавируса

Министр здравоохранения Оренбургской области сообщила о положительном результате теста на коронавирус у матери туриста, который недавно вернулся из Мексики. Окончательный диагноз будет поставлен после обработки теста в Новосибирском центре "Вектор".

Комментируя происходящее, министр Савинова сказала, что карантинные мероприятия, внедренные ранее, будут ужесточаться. Министр издала обращение к жителям Орска, призвав строго соблюдать самоизоляцию и другие карантинные меры, потому что от этого зависит благополучие региона.

В ближайшие дни группа чиновников из министерства во главе с министром будут проверять больницу в Орске, в которой наблюдаются мужчина и его мать, передает Orb.ru. Также группа посетит больницу соседнего Новотроицка, в которой содержат несколько человек с подозрением на инфекцию.