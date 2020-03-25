В Москве умер третий пациент с коронавирусом

За минувшие сутки в Москве умер еще один больной, зараженный коронавирусом. Он стал третьей жертвой заболевания в России. Об этом говорится в Telegram-канале оперативного штаба. Вчера, 26 марта, стало известно о двух первых смертях от коронавируса в столице России. Врачи рассказали, что оба умерших были пожилыми людьми и у них были хронические заболевания.

В целом же, ситуация с распространением коронавируса в России остается контролируемой, хотя и сложной. За прошедшие сутки количество заразившихся выросло на 196 человек. Таким образом, общее количество пациентов перевалило за тысячу (1036 случаев). При этом 45 больных уже выздоровели и выписаны из больниц.

Больше всего новых случаев заражения снова припало на Москву - 157 из 196. В Москве же зафиксирован и новый летальный исход. Помимо этого, впервые коронавирус был обнаружен еще в двух регионах России - Мордовии и Дагестане. В данный момент количество субъектов Федерации с подтвержденными фактами коронавируса достигло 58.