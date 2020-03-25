На Алтае преступник угнал автомобиль со спящим хозяином внутри

В городе Горно-Алтайске (Республика Алтай) произошло курьезное преступление - настоящий анекдот из жизни. Преступник угнал автомобиль Toyota Carina вместе с хозяином, а когда тот отозвался, еще и подвез его до дома.

Полиция возбудила уголовное дело после того, как с заявлением об исчезновении своего автомобиля обратился один из жителей города. Через некоторое время транспорт и угонщик были задержаны, сообщает УМВД по Республике.

33-летнего подозреваемого привезли на допрос, где он подробно описал, как все происходило. Выяснилось, что подозреваемый в угоне накануне был в гостях. Он шел по улице и увидел авто с заведенным двигателем, припаркованное у дороги. Водителя при этом нигде не было видно.

Мужчина решил, что угонит авто, чтобы подъехать домой, поскольку сильно замерз и не хотел идти пешком.

Отъехав, мужчина услышал чей-то голос на заднем сиденье. Оказалось, что то был хозяин машины. В тот вечер он перебрал алкоголь и решил уснуть прямо в салоне авто. Спросонья он не понял, что машину угоняют и подумал, что он в такси.

Угонщик решил ему подыграть, уточнил адрес и доставил хозяина авто прямо к месту назначения. Хозяин авто вышел у своего дома, заплатил за проезд и ушел.

Теперь мужчине, который стал угонщиком потому, что замерз, грозит реальный срок.