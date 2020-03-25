В Петербурге подросток соврал о неизвестных в масках, которые сожгли ему лицо

На днях подросток в Санкт-Петербурге попал в больницу с тяжелыми ожогами лица. Сотрудники Следственного комитета были вызваны в больницу, поскольку подросток рассказал, что ему кто-то бросил в лицо петарду. Лиц злоумышленников пострадавший увидеть не смог, так как они были в масках.

Однако, как выяснили следователи, на самом деле подросток травмировался из-за несоблюдения правил безопасности при выстреле из ракетницы. Его сверстник случайно выстрелил и попал другу в лицо, пишет "Фонтанка". Ранее в СМИ сообщалось, что в понедельник в детскую больницу в Петербурге попал подросток, которому неизвестные в масках швырнули в лицо петарду, за то что он заступился за брата.