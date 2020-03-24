В детском саду в Петербурге умерла трехлетняя девочка

Сегодня, 21:11

Сергей Кузнецов

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В детском саду в Петербурге умерла трехлетняя девочка

Городское управление Следственного комитета в Санкт-Петербурге сообщило, что в одном из детских садов умерла трёхлетняя подопечная. Это случилось в Калининском районе 26 марта. По предварительным данным, ребенок травмировался, гуляя на детской площадке возле садика.

Ребенок потерял сознание во время прогулки. Воспитатели вызвали скорую помощь, но прибывшая бригада не сумела помочь ребенку. Заведующая садом отказалась от комментариев по данному инциденту. Позже "Фонтанка" уточнила, что инцидент случился в саду №100. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту халатности должностных лиц, которые судя по всему ненадлежащим образом исполняли свои профессиональные обязанности.

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