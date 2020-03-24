Жесткое ДТП произошло на алтайской трассе

К вечеру 25 марта на трассе в Алтае на участке между Озерками и Цаплино случилось серьезное ДТП. Одна из машин буквально разлетелась от столкновения и вылетела в кювет.

Позже в ГИБДД уточнили, что ДТП произошло в 8 вечера. Водитель ГАЗ, следовавший на Барнаул, не справившись с управлением выскочил на встречную и столкнулся с грузовиком "Вольво". Несмотря на большой ущерб, водитель ГАЗ отделался к счастью лишь легкими травмами, ему не понадобилась медицинская помощь в стационаре, сообщает Алтай.Пресс.