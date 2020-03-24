19-летняя британка покончила с собой, испугавшись карантина

Вчера, 22:36

Сергей Кузнецов

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19-летняя британка покончила с собой, испугавшись карантина

19-летняя жительница Великобритании покончила с собой из-за социальной изоляции, находясь на вынужденном карантине. Врачи в госпитале не смогли спасти ее. Погибшая работала официанткой и была социально активной, в последнее время жаловалась на "закрытие привычного мира", отмену всех планов и тяжелое моральное ощущение.

Семья погибшей обратилась к общественности с призывом обратить внимание на проблемы людей с душевными болезнями: дело в том, что девушка страдала аутизмом и очень долго училась нормально существовать в обществе. Мать погибшей сказала в интервью The Sun, что, по ее мнению, от самоубийств и изоляции может погибнуть больше людей, чем от эпидемии. Погибшая была в "очереди доноров органов" в добровольном порядке, очень беспокоилась о других людях с диагнозом "аутизм".

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самоубийство карантин Великобритания

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