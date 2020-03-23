«Сбежавшие из карантина в Сочи» жители Екатеринбурга рассказали свою версию событий

Сегодня в соцсетях в Екатеринбурге граждане широко распространяли новость о двух пациентах в больнице в Сочи, которые были помещены туда на карантин после поездки в Европу, но якобы сбежали из-под него и их разыскивают. По месту жительства в Екатеринбурге сообщили, что знают о ситуации. "Беглецы" вышли на связь сами, по крайней мере со Znak -ом, и ситуация на самом деле выглядит не так, как описывали сначала сочинские СМИ.

Пара побывала в Испании, чтобы пройти собеседование в американском консульстве на предмет получения рабочей визы. Это происходило в январе, когда пандемии ещё не было. К середине марта эпидемия в Европе началась, и консульства по всему миру закрыли, из-за чего россияне решили скорее возвращаться на родину. Так они оказались в Сочи.

Хотя официального постановления об обязательном карантине на две недели ещё не было, они, как добросовестные граждане, решили пройти самоизоляцию. Пара прожила в отеле одну неделю, не обнаружила у себя симптомов, и решила вернуться в Екатеринбург. Но при этом они не сбегали из клиники как сообщалось, а у них вышла "несостыковка" с главврачом, который назначил им анализы, но они уже уехали.

После этого их нашёл в Сети дотошный сочинский полицейский, который обвинил их в том, что они сбежали из-под карантина. Так и возник скандал в СМИ, из которых екатеринбуржцы узнали о своем "побеге". Сейчас они находятся в контакте с Роспотребнадзором, сдают анализы, ни на что не жалуются, и к медикам претензий не имеют, а только к некоторым СМИ, которые раздувают истерию.