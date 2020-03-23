«Сбежавшие из карантина в Сочи» жители Екатеринбурга рассказали свою версию событий

Сегодня, 16:41

Сергей Кузнецов

0

Image 16+
«Сбежавшие из карантина в Сочи» жители Екатеринбурга рассказали свою версию событий

Сегодня в соцсетях в Екатеринбурге граждане широко распространяли новость о двух пациентах в больнице в Сочи, которые были помещены туда на карантин после поездки в Европу, но якобы сбежали из-под него и их разыскивают. По месту жительства в Екатеринбурге сообщили, что знают о ситуации. "Беглецы" вышли на связь сами, по крайней мере со Znak-ом, и ситуация на самом деле выглядит не так, как описывали сначала сочинские СМИ.

Пара побывала в Испании, чтобы пройти собеседование в американском консульстве на предмет получения рабочей визы. Это происходило в январе, когда пандемии ещё не было. К середине марта эпидемия в Европе началась, и консульства по всему миру закрыли, из-за чего россияне решили скорее возвращаться на родину. Так они оказались в Сочи.

Хотя официального постановления об обязательном карантине на две недели ещё не было, они, как добросовестные граждане, решили пройти самоизоляцию. Пара прожила в отеле одну неделю, не обнаружила у себя симптомов, и решила вернуться в Екатеринбург. Но при этом они не сбегали из клиники как сообщалось, а у них вышла "несостыковка" с главврачом, который назначил им анализы, но они уже уехали.

После этого их нашёл в Сети дотошный сочинский полицейский, который обвинил их в том, что они сбежали из-под карантина. Так и возник скандал в СМИ, из которых екатеринбуржцы узнали о своем "побеге". Сейчас они находятся в контакте с Роспотребнадзором, сдают анализы, ни на что не жалуются, и к медикам претензий не имеют, а только к некоторым СМИ, которые раздувают истерию.

Не забудьте поделиться новостью!
карантин Екатеринбург

Лента

В Петербурге Следком проверит врача, скрывшую поездку в Таиланд

Вчера, 21:15

Били и сажали на цепь: супруги из Татарстана замучили приемных детей

Вчера, 19:41

В Петербурге у бизнес-тренера из дома похитили 150 тысяч долларов

Вчера, 16:07

Неизвестный с автоматом ограбил магазин на Народного Ополчения в Петербурге

Вчера, 14:51

Угрожавший полицейскому ножом мужчина из Салехарда отправился в тюрьму

Вчера, 00:38

Двух жителей Краснодара будут судить за убийство знакомого ради автомобиля

23-03-2020, 23:22

В Ленобласти от утечки газа умерла сидевшая на карантине девушка

23-03-2020, 20:44

В Брянске парня осудили на 2 года за сбыт фальшивых купюр

23-03-2020, 20:07

В Алтайском крае 80-летний мужчина выпал из окна больницы

23-03-2020, 17:12

В Калининграде из окна второго этажа детсада выпал пятилетний мальчик

23-03-2020, 15:34

В Краснодарском крае с подозрением на коронавирус госпитализированы 193 человека

23-03-2020, 14:32

В Нижневартовске на свадьбе зарезали жениха

22-03-2020, 19:08

Доверенному лицу кандидата в президенты не поверило следствие

22-03-2020, 00:06

В Тверской области женщину накажут за фейк о коронавирусе

21-03-2020, 20:55

В Петербурге за подглядывание за девочками задержан 32-летний геодезист

21-03-2020, 20:53

Тела попавших под лавину гонщиков на Камчатке нашли

21-03-2020, 17:50

На Ставрополье возбуждают дела из-за нарушения режима самоизоляции

21-03-2020, 15:59

В Самарской области на автомойке изнасиловали мужчину

21-03-2020, 15:57

В Шушарах двое безработных четыре месяца насиловали «трудную» школьницу

20-03-2020, 15:05

В Крыму осудят экс-главврача, обвиняемого во взяточничестве

19-03-2020, 23:28

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнеров

Новости партнеров