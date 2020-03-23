КамАЗ снес с дороги водителя без прав под Волгоградом

Сегодня, 16:37

Сергей Кузнецов

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КамАЗ снес с дороги водителя без прав под Волгоградом

Вечером в Дубовском районе Волгоградской области случилось ДТП с КамАЗом по вине его водителя. КамАЗ с прицепом начал обгонять ВАЗ "двенадцатой" модели и оттолкнул его к обочине. К сожалению, разница в габаритах и массе оказалась опасной для водителя ВАЗа - он госпитализирован в местную больницу с травмами. При этом сотрудники полиции выяснили, что потерпевший не имеет прав на управление автомобилем, по крайней мере, предъявить их он не смог.

Всего за прошедшие сутки в Волгоградской области случилось два крупных ДТП. Так, 24.03 23-летний водитель ВАЗа на трассе к Каменску-Шахтинскому, превышая скорость, опасно сблизился  с иномаркой КИА. Оба водителя травмированы, сообщает "Комсомолка", ссылаясь на ГУ МВД области.

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КАМАЗ ДТП Волгоград

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