На Ставрополье парень ограбил и изнасиловал пенсионерку

В Ставропольском крае суд завершил рассмотрение дела местного 26-летнего жителя, который напал на пенсионерку, ограбил и изнасиловал. Судьи вынесли приговор: 8 лет лишения свободы.

Следователи выяснили, что в июне прошлого года ставрополец в общественном месте вошел в контакт с местной пожилой женщиной 58 лет и пригласил ее в гости. Там он начал угрожать ей ножом и изнасиловал. На этом он не остановился: в деле есть и пункт о грабеже - мужчина отобрал у изнасилованной смартфон, пишет 1777.ru.

Исходя из такой совокупности действий, судьи приняли решение приговорить обвиняемого на 8 лет заключения в колонии общего режима.