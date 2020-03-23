В Москве машину нарушившего карантин водителя отправят на спецстоянку

Сегодня, 13:57

Сергей Кузнецов

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В Москве машину нарушившего карантин водителя отправят на спецстоянку

В Москве задержали автомобиль первого нарушителя режима карантина. Машину отправили на спецстоянку, сообщил департамент транспорта Москвы в своем телеграм-канале. Подчеркивается, что даже автомобиль нарушителя будет изолирован от всех остальных автомобилей. В департаменте призвали водителя побеседовать с полицейскими, а также попросили "карантинных" москвичей внимательно относиться к требованиям безопасности, и покидать дом лишь в случаях крайней необходимости.

Ранее Собянин призвал глав остальных регионов быть готовыми к проблемам из-за эпидемии. Глава Госдумы Володин, подержанный профильным комитетом, предложил сделать более ощутимыми наказания для нарушителей, сообщает РБК. Если нарушитель спровоцировал массовое заражение, то он должен быть наказан штрафом до миллиона рублей, или заключением до 3 лет. Если же его небрежность спровоцировала заражение и смерть людей, то штраф должен быть 2 млн, или ограничение свободы до 5 лет.

Премьер Мишустин сегодня утром поручил более строго наказывать лиц, не соблюдающих карантин. В данное время их наказывают предупреждением, или же штрафом до 500 руб.

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