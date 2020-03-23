В Карелии суд освободил экс-директора музея, осужденного за педофилию

Районный суд в карельском Медвежьегорске освободил из колонии бывшего директора местного музея, которого ранее приговорили к 9 годам заключения за развращение подростка.

Суд принял такое решение, исходя из плохого состояния здоровья заключённого. Прокуратура Карелии не согласна с решением суда и подала апелляцию, поэтому педофил сейчас всё ещё содержится в колонии.

В мае прошлого года директора музея приговорили к заключению за секс с подростком до 14 лет. У директора был подельник, которого "закрыли" на 11 лет общего режима. Мужчины были также осуждены по статье о незаконном обороте огнестрельного оружия, так как у экс-директора музея следователи нашли револьвер. Обвиняемый согласился с обвинениями, признавая свою вину. Его подельник, работавший матросом на спасательном судне Северного флота, помогал директору в совершении сексуальных преступлений. Жертве исполнилось 12 лет, мужчины возвращали его 2 года, пишет "Столица Онего". Мальчик является родственником матроса, поэтому родители ничего не подозревали, и отпускали его "отдыхать" с родственником.