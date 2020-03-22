В Петербурге у бизнес-тренера из дома похитили 150 тысяч долларов

23 марта бизнес-тренер из Санкт-Петербурга позвонил в полицию и сообщил, что его обворовали, пока он находился на отдыхе в Испании. Мужчина добросовестно сообщил на "112", что вернулся с Испании, и проверился на коронавирус. Ожидая результатов теста, он начал ревизию своего домохозяйства, и обнаружил пропажу 150 000 долларов, по нынешнему курсу это около 12 млн руб. Мужчина, по его словам, весьма богат, считает себя меценатом, миллионером и владельцем многих десятков компаний. Он проводит курсы, на которых обучает, как получить финансовую свободу и как идти по пути миллионера.

По данным из открытых реестров, проверенных "Фонтанкой", он владелец двух небольших компаний, занимающихся недвижимостью, а также компании, предоставляющей услуги для бизнеса. Дом бизнес-тренера обворовали где-то в промежутке с 15 ноября по 20 марта.