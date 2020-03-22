Угрожавший полицейскому ножом мужчина из Салехарда отправился в тюрьму

Жителя Салехарда в Ямало-Ненецком автономном округе отправили на полгода в колонию за угрозы полицейскому. Об этом сообщило региональное управление СК.

18 февраля в МВД обратилась жительница Салехарда и рассказала, что нетрезвый муж избивает её и ребёнка. Полицейские прибыли в квартиру, и потребовали от мужчины проехать с ними в отделение. Хулиган не только не успокоился, но и приступил к угрозам, размахивая ножом. Полицейские отобрали нож и отвезли его в участок.

Поскольку такие действия, с точки зрения закона, представляют собой угрозу в отношении представителей власти, то было возбуждено уголовное дело по соответствующей статье, пишет АиФ. Дело рассматривалось более месяца, и сегодня суд в Салехарде приговорил хулигана к заключению в колонии строгого режима.