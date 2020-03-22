Двух жителей Краснодара будут судить за убийство знакомого ради автомобиля

Вчера, 23:22

Сергей Кузнецов

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Двух жителей Краснодара будут судить за убийство знакомого ради автомобиля

На Кубани двое мужчин убили знакомого, чтобы завладеть его дорогой иномаркой. Во время расследования инцидента следователи узнали, что один из убийц является организатором крупной аферы.

Осенью 2018 года мужчины обратились с просьбой к своему другу отвезти их из областного центра в Приморский район. Выполняя предварительно согласованный план, мужчины атаковали водителя, совершили убийство, забрали личные вещи и банковскую карту, и присвоили иномарку. Труп жертвы они закопали в лесу.

Один из убийц, по данным следователей, является еще и мошенником: он обманул несколько десятков жителей Краснодарского края, сообщает АиФ. Он заключал с ними контракты на поставку металлопластиковых окон, брал предоплату, но окна не поставлял. Таким образом ему удалось "собрать" около полумиллиона рублей.

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