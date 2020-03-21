В Ленобласти от утечки газа умерла сидевшая на карантине девушка

Во Всеволожском районе Ленинградской области Следственный комитет проверяет обстоятельства смерти молодой девушки в жилом доме. Погибшая соблюдала обязательный двухнедельный карантин, вернувшись из Италии.

Предварительно, смерть никак не связана с заражением коронавирусом. В доме погибшей, судя по всему, произошла утечка газа, и смерть наступила от отравления. Следователи выяснили, что незадолго до трагедии девушка жаловалась на затрудненное дыхание и тошноту, по данным "Российской Газеты". Она скоропостижно скончалась до прибытия бригады скорой помощи. Окончательная причина смерти будет установлена после судебно-медицинской экспертизы.