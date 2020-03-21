В Брянске парня осудили на 2 года за сбыт фальшивых купюр

Житель Брянска осужден к двум годам лишения свободы за сбыт поддельных купюр. В 2019 году парень купил в Москве 4 купюры номиналом по 5000 рублей. После этого он вернулся в Брянск и расплатился ими в магазинах в двух районах города. Полиция провела розыск и задержание преступника. Сегодня состоялся суд, который приговорил злоумышленника к лишению свободы в колонии, а также к штрафу 35000 рублей, сообщает "Город-ТВ".

В Центробанке России в прошлом году издали разъяснение , как избежать фальшивых купюр. В ЦБ подчеркивают, что российский рубль — одна из самых защищенных в мире валют. Подделать её не так легко, но мошенники рассчитывают на невнимательность жертв. Они, в первую очередь, имитируют самые важные признаки - водяной знак, и защитная металлическая нить.

Мошенники пускают фальшивые банкноты в оборот, "смешивая" их с настоящими. Если гражданину попадается фальшивка, нельзя ею расплачиваться, так как за это предусмотрено наказание, и если купюр много, до 8 лет заключения. Поддельную банкноту нужно сдать в полицию, и попытаться вспомнить, как она попала в руки. Ответственности стоит бояться только в случае, если у человека много фальшивых купюр, происхождение которых он не может объяснить бытовыми покупками.