В Алтайском крае 80-летний мужчина выпал из окна больницы

Сегодня, 17:12

Сергей Кузнецов

0

Image 16+
В Алтайском крае 80-летний мужчина выпал из окна больницы

В Баевской районной больнице Алтайского края из окна выпал престарелый пациент. Это случилось ночью 20 марта. Хотя высота была небольшой — второй этаж, пациент погиб. Пока неизвестно, было ли это роковой случайностью, либо пожилой человек стал жертвой неких злоумышленников. В данное время это расследуют следователи — они работают в больнице, выясняют подробности, осматривают место происшествия, опрашивают персонал больницы и очевидцев, сообщает SM-News.

Сегодня утром в Забайкальском крае четырёхлетний ребёнок, к счастью, выжил после падения с пятого этажа. Девочка выпала из окна квартиры. Она в тяжёлом состоянии, госпитализирована с травмами. Когда это случилось, родители находились в другой комнате. Девочка хотела выглянуть из окна, опираясь на москитную сетку. Сетка не выдержала и сорвалась. На место ЧП прибыли Сотрудники Следственного комитета, которые проводят опрос свидетелей, пишет Российская Газета.

Не забудьте поделиться новостью!
больница

Лента

В Ленобласти от утечки газа умерла сидевшая на карантине девушка

Сегодня, 20:44

В Брянске парня осудили на 2 года за сбыт фальшивых купюр

Сегодня, 20:07

В Алтайском крае 80-летний мужчина выпал из окна больницы

Сегодня, 17:12

В Калининграде из окна второго этажа детсада выпал пятилетний мальчик

Сегодня, 15:34

В Краснодарском крае с подозрением на коронавирус госпитализированы 193 человека

Сегодня, 14:32

В Нижневартовске на свадьбе зарезали жениха

Вчера, 19:08

Доверенному лицу кандидата в президенты не поверило следствие

Вчера, 00:06

В Тверской области женщину накажут за фейк о коронавирусе

21-03-2020, 20:55

В Петербурге за подглядывание за девочками задержан 32-летний геодезист

21-03-2020, 20:53

Тела попавших под лавину гонщиков на Камчатке нашли

21-03-2020, 17:50

На Ставрополье возбуждают дела из-за нарушения режима самоизоляции

21-03-2020, 15:59

В Самарской области на автомойке изнасиловали мужчину

21-03-2020, 15:57

В Шушарах двое безработных четыре месяца насиловали «трудную» школьницу

20-03-2020, 15:05

В Крыму осудят экс-главврача, обвиняемого во взяточничестве

19-03-2020, 23:28

Сотрудник автосервиса угнал машину жительницы Калининграда: женщинв нашла его в соцсети

19-03-2020, 23:12

Неизвестные выдумывают новые фейки про коронавирус в Самарской области

19-03-2020, 22:12

В Иркутске двое мужчин спасли девушку, сорвавшуюся с балкона

19-03-2020, 21:52

В московской больнице скончалась пожилая женщина с коронавирусом

19-03-2020, 12:22

Житель Молдовы помог убийце cпрятать труп, а спустя год он зарезал отца своего «помощника»

19-03-2020, 09:50

В Воронежской области начальник ежемесячно собирал с полицейских деньги на ремонт здания МВД

19-03-2020, 00:33

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнеров

Новости партнеров