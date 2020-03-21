В Алтайском крае 80-летний мужчина выпал из окна больницы

В Баевской районной больнице Алтайского края из окна выпал престарелый пациент. Это случилось ночью 20 марта. Хотя высота была небольшой — второй этаж, пациент погиб. Пока неизвестно, было ли это роковой случайностью, либо пожилой человек стал жертвой неких злоумышленников. В данное время это расследуют следователи — они работают в больнице, выясняют подробности, осматривают место происшествия, опрашивают персонал больницы и очевидцев, сообщает SM-News.

Сегодня утром в Забайкальском крае четырёхлетний ребёнок, к счастью, выжил после падения с пятого этажа. Девочка выпала из окна квартиры. Она в тяжёлом состоянии, госпитализирована с травмами. Когда это случилось, родители находились в другой комнате. Девочка хотела выглянуть из окна, опираясь на москитную сетку. Сетка не выдержала и сорвалась. На место ЧП прибыли Сотрудники Следственного комитета, которые проводят опрос свидетелей, пишет Российская Газета.