В Калининграде из окна второго этажа детсада выпал пятилетний мальчик

В детском саду в Калининграде из окна выпал пятилетний ребёнок. ЧП произошло в дошкольном отделении гимназии №22 на Острове. Эта информация уже подтверждена источниками в МВД. Утром 20 марта дедушка отвёл внука в детский садик и оставил в группе. Мальчик вероятно хотел что-то сказать дедушке, забрался на подоконник, и сорвался вниз. Почему воспитатели не уследили за ребенком, неизвестно.

Ребёнок достаточно сильно травмирован, его госпитализировали с переломом руки, и возможно у него сотрясение мозга. Полицейские провели проверку в детском саду, получив вызов из больницы. Собранные материалы направлены в местное управление Следственного комитета.

Ранее этот же детский сад уже испытывал проблемы с питанием детей, пишет Klops.ru, а также, по словам родителей, некоторых детей избивали воспитатели. Родители требовали уволить директора. В садике была проведена проверка, по результатам которой одну из воспитательниц уволили, а директору объявили выговор.