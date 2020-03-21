В Калининграде из окна второго этажа детсада выпал пятилетний мальчик

Сегодня, 15:34

Сергей Кузнецов

0

Image 16+
В Калининграде из окна второго этажа детсада выпал пятилетний мальчик

В детском саду в Калининграде из окна выпал пятилетний ребёнок. ЧП произошло  в дошкольном отделении гимназии №22 на Острове. Эта информация уже подтверждена источниками в МВД. Утром 20 марта дедушка отвёл внука в детский садик и оставил в группе. Мальчик вероятно хотел что-то сказать дедушке, забрался на подоконник, и сорвался вниз. Почему воспитатели не уследили за ребенком, неизвестно.

Ребёнок достаточно сильно травмирован, его госпитализировали с переломом руки, и возможно у него сотрясение мозга. Полицейские провели проверку в детском саду, получив вызов из больницы. Собранные материалы направлены в местное управление Следственного комитета.

Ранее этот же детский сад уже испытывал проблемы с питанием детей, пишет Klops.ru, а также, по словам родителей, некоторых детей избивали воспитатели. Родители требовали уволить директора. В садике была проведена проверка, по результатам которой одну из воспитательниц уволили, а директору объявили выговор.

Не забудьте поделиться новостью!
детский сад Калининград

Лента

В Нижневартовске на свадьбе зарезали жениха

Вчера, 19:08

Доверенному лицу кандидата в президенты не поверило следствие

Вчера, 00:06

В Тверской области женщину накажут за фейк о коронавирусе

21-03-2020, 20:55

В Петербурге за подглядывание за девочками задержан 32-летний геодезист

21-03-2020, 20:53

Тела попавших под лавину гонщиков на Камчатке нашли

21-03-2020, 17:50

На Ставрополье возбуждают дела из-за нарушения режима самоизоляции

21-03-2020, 15:59

В Самарской области на автомойке изнасиловали мужчину

21-03-2020, 15:57

В Шушарах двое безработных четыре месяца насиловали «трудную» школьницу

20-03-2020, 15:05

В Крыму осудят экс-главврача, обвиняемого во взяточничестве

19-03-2020, 23:28

Сотрудник автосервиса угнал машину жительницы Калининграда: женщинв нашла его в соцсети

19-03-2020, 23:12

Неизвестные выдумывают новые фейки про коронавирус в Самарской области

19-03-2020, 22:12

В Иркутске двое мужчин спасли девушку, сорвавшуюся с балкона

19-03-2020, 21:52

В московской больнице скончалась пожилая женщина с коронавирусом

19-03-2020, 12:22

Житель Молдовы помог убийце cпрятать труп, а спустя год он зарезал отца своего «помощника»

19-03-2020, 09:50

В Воронежской области начальник ежемесячно собирал с полицейских деньги на ремонт здания МВД

19-03-2020, 00:33

В Крыму волчья стая напала на стадо коз

19-03-2020, 00:06

Возбуждено уголовное дело против главы Советского района Махачкалы

18-03-2020, 23:58

В Красноярском крае собаки за месяц искусали до смерти 5 человек

18-03-2020, 21:28

В Краснодаре врачи по ошибке удалили студенту часть кишечника

18-03-2020, 20:34

Отменен приговор фигуранту дела об избиениях в ярославской колонии

18-03-2020, 17:22

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнеров

Новости партнеров