В Тверской области женщину накажут за фейк о коронавирусе

В Тверской области полиция обнаружила распространение ложной информации о коронавирусе в регионе. Такую информацию распространяла местная жительница в Бологовском районе.

Женщина публиковала заведомые фейки на своей странице в соцсети, и это было обнаружено сотрудниками полиции. За подобное действие грозит административная ответственность: штраф 100 000 рублей, кроме того, конфискация смартфона и компьютера.

На 20.03.2020 г. в Тверской области зарегистрированы только три случая коронавируса. Больные помещены в специальный бокс под наблюдение медиков.

19 марта в области обнаружили еще один случай заражения, как сообщил областной Минздрав со ссылкой на данные Роспотребнадзора, передает МК. Больной в Тверской области вернулся из страны с опасной эпидемической ситуацией. Его состояние в целом удовлетворительное. Обследуются также люди, контактировавшие с пациентом.

За прошедшие сутки в стране зафиксированы 52 новых случая коронавируса.