В Петербурге за подглядывание за девочками задержан 32-летний геодезист

Сегодня, 20:53

Сергей Кузнецов

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В Петербурге за подглядывание за девочками задержан 32-летний геодезист

Родители нескольких школьниц в Петербурге сообщили в полицию о "сексуальном общении" своих дочерей с неизвестным мужчиной. Это случилось в торговом центре "Галерея" на Лиговском проспекте.

Полицейские задержали 32-летнего жителя Кировского района Ленинградской области. 9 марта он, как подозревают полицейские, совершил развратные действия в примерочной магазина одежды в указанном торговом центре. После этого полицейские получили еще одну жалобу от родителей другой девочки. Этот инцидент случился уже 19 марта, пишет "Фонтанка".

Полицейские Центрального района Петербурга выясняют обстоятельства случившегося, изучая видеоматериалы, имеющиеся у охраны магазина. По словам родителей, суть инцидента заключалась в сексуальных приставаниях к девочкам: "крупный мужчина в черной одежде" пытался развращать малолетних в примерочной.

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