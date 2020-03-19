Тела попавших под лавину гонщиков на Камчатке нашли

Сегодня, 17:50

Сергей Кузнецов

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Тела попавших под лавину гонщиков на Камчатке нашли

На Камчатке найдены тела гонщиков, погибших при сходе лавины, сообщает региональное управление МЧС.

Гонщиков искали с помощью лавинных датчиков. Первое тело нашли на глубине полуметра с помощью датчика. Другой погибший гонщик был найден на глубине 1,5 м. МЧС задействовало поисковых собак.

Инцидент случился на 190 км трассы "Петропавловск-Камчатский". Мужчины поехали кататься на сноубордах, не обратив внимания на штормовое предупреждение, действующее в регионе. Их накрыло внезапной снежной лавиной, сообщает "Росбалт".

Сегодня утром на Камчатке умерла восьмилетняя девочка. Она была спортсменкой и училась в спортивной школе Олимпийского резерва. Тренируясь на лыжном склоне в спортивной школе, девочка вылетела за границы спортивного сооружения и врезалась в дерево, получив сложные травмы. Она пробыла в коме несколько недель и умерла в реанимации сегодня. Правоохранительные органы возбудили уголовное дело за необеспечение требований безопасности.

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