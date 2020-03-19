На Ставрополье возбуждают дела из-за нарушения режима самоизоляции

На Ставрополье ведется проверка нарушений режима самоизоляции. Правоохранители привлекают к ответственности жителей региона, которые нарушали режим самоизоляции при возвращении из эпидемически опасных стран. Об этом сообщили в краевом координационном совете по коронавирусу.

Зампред совета подтвердил, что уже возбуждено несколько уголовных дел. Власти обладают информацией обо всех жителях регионов, которые прибыли из-за границы за последние несколько недель. Как известно, таким людям рекомендуется самоизолироваться на несколько недель. Но если раньше это было рекомендацией, то теперь это является обязательством. За нарушение предусматривается административное и даже уголовное наказание.

Не исключено, что дело могут возбудить и против главного инфекциониста Ставрополья, которая после возвращения из Испании не прошла обязательный карантин. Сейчас её госпитализировали с подтвержденным диагнозом "коронавирус". Полицейские вменяют ей сокрытие важной информации о состоянии своего здоровья, что создает опасность для здоровья окружающих, а также по статье "халатность". Известно, что врач скрывала свою поездку в Европу и после возвращения на Ставрополье пообщалась с сотнями людей: она читала лекции, присутствовала на совещании по борьбе с коронавирусом и выступала на конференциях, сообщает "Фонтанка". Несколько десятков человек, контактировавших с ней, сейчас обследуются в больнице.