В Самарской области на автомойке изнасиловали мужчину

На автомойке в Октябрьске Самарской области был жестоко изнасилован мужчина. Информация о преступлении изначально появилась в социальных сетях, но факт сексуального насилия подтвердили в региональном управлении СКР.

По информации, выложенной в социальных сетях, преступление было совершено на автомойке по улице Ленина. В комментариях говорится, что фигурантом уголовного дела может стать один из работников предприятия.

В то же время в Следкоме информацию полностью засекретили и не спешат раскрывать детали - в ведомстве ничего не рассказывают ни о потерпевшем, ни о подозреваемом.

В своем комментарии КТВ-Луч следователи сообщили лишь, что возбуждено уголовное дело по статье 132 УК РФ «Насильственные действия сексуального характера».