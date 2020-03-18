В Крыму осудят экс-главврача, обвиняемого во взяточничестве

Вчера, 23:28

Сергей Кузнецов

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В Крыму осудят экс-главврача, обвиняемого во взяточничестве

Крымское управление Следственного комитета завершило расследование по делу экс-главврача Ленинской районной больницы. Он подозревается во взяточничестве в крупном размере. Следователи считают, что бывший врач предлагал коммерческой компании своё "содействие" с несомненным коррупционным душком: компания претендовала на контракт на поставку еды в больницу. За это покровительство врач требовал обеспечить ему 5% от контракта. Поскольку контракт был достаточно крупный, то "покровитель" мог получить взятку 750000 руб.

В конце прошлого года врач получил аванс - полмиллиона рублей, и сразу после этого был арестован оперативниками МВД и ФСБ, сообщает РИА Новости. Дело расследовалось два месяца, полностью раскрыто, и отправлено в суд. Главврачу грозит заключение до 12 лет.

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