Сотрудник автосервиса угнал машину жительницы Калининграда: женщинв нашла его в соцсети

В Калининграде рабочий автосервиса подозревается в похищении автомобиля клиента.

Женщина пригнала машину, чтобы её отремонтировать, на минуту отошла, а когда вернулась - увидела, что рабочий уехал на ее автомобиле. Выяснилось также, что рабочий даже не был механиком, а лишь подкачивал колёса за отдельную плату. Чтобы его не обнаружили по видеонаблюдению в городе, он снял номера. Но уже в городе он умудрился совершить ДТП.

Автомобиль не подлежит восстановлению, рассказали "Новому Калининграду" в областном МВД. Через несколько дней пострадавшая заметила фотографию мошенника в соцсети: в Калининградской группе опубликовали новость, что в городе совершил ДТП нетрезвый мужчина на чужом автомобиле.

Злоумышленник сознался в содеянном, и рассказал, что после ДТП разобрал автомобиль и продал его по запчастям. Он находится под следствием по 160 статье УК: присвоение чужого имущества с причинением большого ущерба. Ему грозит до 2 лет заключения.