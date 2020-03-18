Сотрудник автосервиса угнал машину жительницы Калининграда: женщинв нашла его в соцсети

Вчера, 23:12

Сергей Кузнецов

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Сотрудник автосервиса угнал машину жительницы Калининграда: женщинв нашла его в соцсети

В Калининграде рабочий автосервиса подозревается в похищении автомобиля клиента.
Женщина пригнала машину, чтобы её отремонтировать, на минуту отошла, а когда вернулась - увидела, что рабочий уехал на ее автомобиле. Выяснилось также, что рабочий даже не был механиком, а лишь подкачивал колёса за отдельную плату. Чтобы его не обнаружили по видеонаблюдению в городе, он снял номера. Но уже в городе он умудрился совершить ДТП.

Автомобиль не подлежит восстановлению, рассказали "Новому Калининграду" в областном МВД. Через несколько дней пострадавшая заметила фотографию мошенника в соцсети: в Калининградской группе опубликовали новость, что в городе совершил ДТП нетрезвый мужчина на чужом автомобиле. 

Злоумышленник сознался в содеянном, и рассказал, что после ДТП разобрал автомобиль и продал его по запчастям. Он находится под следствием по 160 статье УК: присвоение чужого имущества с причинением большого ущерба. Ему грозит до 2 лет заключения.

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угон Калининград

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