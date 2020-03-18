Неизвестные выдумывают новые фейки про коронавирус в Самарской области

Вчера, 22:12

Сергей Кузнецов

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Неизвестные выдумывают новые фейки про коронавирус в Самарской области

В Самарской области злоумышленники нагнетают обстановку вокруг эпидемии коронавируса. Особенно это заметно в местных публикациях, а также в мессенджерах.

Так, 18 марта в публикациях появились фейковые сообщения о якобы совершённых в Самарской области ограблениях квартир. Говорится, что банды мошенников входят в квартиры, заявляя что они проводят дезинфекцию от коронавируса, и грабят. В управлении МВД по области заявляют, что такие новости являются абсолютно фейковыми. В управлении не регистрировали в последние дни подобных преступлений.

Региональные власти во многих субъектах России вынуждены опровергать сообщения в публикациях о вертолётах, которые летают и распыляют в воздухе дезинфектанты от коронавируса. Также часто встречается фейковая новость о рейдах по школам и детским садам, чтобы не допустить посещение образовательных учреждений и заставить соблюдать карантин, пишет "Тольятти.ру". Также встречается новость о якобы штрафах для родителей, если их дети посещают школу.

Кроме того, сами граждане склонны преувеличивать ажиотаж по продуктам. В соцсетях время от времени появляются фотографии пустых полок в супермаркетах, при ближайшем рассмотрении фотографии оказываются из Италии или Франции.

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