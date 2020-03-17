В Иркутске двое мужчин спасли девушку, сорвавшуюся с балкона

Сегодня, 21:52

Сергей Кузнецов

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В Иркутске двое мужчин спасли девушку, сорвавшуюся с балкона

В Иркутске спасатель МЧС Дмитриев вместе с соседом сумели спасти молодую женщину в нестабильном психическом состоянии, которая могла упасть с 14 этажа. Спасатель Дмитриев быстро сориентировался, и сумел урегулировать инцидент.

Днем на пульт МЧС поступил вызов: на Байкальской улице молодая женщина сидит на краю балкона на четырнадцатом этаже и похоже собирается прыгнуть вниз. Прибыла группа МЧС, они расстелили под домом так называемый куб жизни - специальное средство эвакуации с большой высоты, которое имеется в МЧС. 

Спасатель зашел в квартиру этажом ниже и уговаривал девушку не нервничать и не делать глупостей, пишет ТАСС. Однако девушка поскользнулась и почти упала вниз, но спасатель чудом успел поймать её в воздухе, за щиколотку. Подбежал сосед, и вместе мужчины затащили девушку на балкон.

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Иркутск МЧС

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