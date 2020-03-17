Житель Молдовы помог убийце cпрятать труп, а спустя год он зарезал отца своего «помощника»

Житель деревни в Молдове осужден на 22 года лишения свободы по совокупности преступлений. В прошлом году он совершил первое убийство, через год ещё одно. Его земляк тоже осужден на три года за то, что помогал убийце.

В 2018 году трое мужчин употребляли алкоголь дома у одного из них. За столом вспыхнула ссора, которая окончилась смертельной поножовщиной. Собутыльник помог спрятать тело: убитого обмотали проволокой и закопали в саду за домом. Уже в следующем году жертвой убийцы стал отец того человека, который помогал прятать тело, по данным КП в Молдове.

Отец "помощника", находясь в гостях у убийцы, тоже начал с ним спорить, после чего был убит, а его труп был закопан в том же саду.