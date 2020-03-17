В Воронежской области начальник ежемесячно собирал с полицейских деньги на ремонт здания МВД

В Воронежской области состоялось заседание суда над бывшим замначальника райотдела МВД. Он обвиняется во взяточничестве и превышении полномочий.

Как считают следователи, полицейский полгода собирал дань с магазина, за то что не проводил в нём проверки. За полгода он получил 60000 руб.

Помимо этого, он собирал деньги с подчинённых, якобы на косметический ремонт здания МВД. 8 сотрудников ГИБДД как минимум полгода отдавали начальнику суммы от 3000 до 8000 руб каждый месяц. Следует заметить, что деньги на ремонт здания регулярно выделяются из бюджета МВД. В прокуратуре Грибановского района говорят, что общая сумма собранных средств составляет не менее 3000000 руб.

В прошлом году замначальника был задержан сотрудниками ФСБ и Следственного комитета, после чего был уволен из МВД, пишут "Вести Воронежа". Несколько месяцев полицейский провел под арестом, затем его перевели под домашний арест, после этого санкция была изменена на подписку о невыезде.