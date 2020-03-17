В Крыму волчья стая напала на стадо коз

Сегодня, 00:06

Сергей Кузнецов

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В Крыму волчья стая напала на стадо коз

В Белогорском районе Крыма волчья стая напала на сельскохозяйственных животных.

Вечером 17 марта владелец стада коз из 50 голов пас их невдалеке от посёлка Кирпичный. Поздно вечером, как рассказала РГ супруга владельца, он позвонил ей, чтобы она вышла и помогла собрать стадо, потому что животные разбежались в страхе. Как оказалось, волки спугнули коз и рассеяли их, а когда владелец отвлёкся на то чтобы "сгруппировать" стадо, волки зашли сзади и напали на оставшуюся часть стада. Нескольких животных волки задрали и оставили на месте. Владелец не рассмотрел в темноте, сколько было волков и как было совершено нападение, но у убитых коз оторваны конечности и выедены внутренние органы, вместе с тем головы остались целыми, что по словам местного егеря является типичным поведением волков.

В Крыму в последние годы регулярно происходят подобные инциденты, с волками и с лисами. В соседней деревне в прошлом году волки уничтожили 20 голов скота. Осенью 2019 г. бешеный волк покусал нескольких жителей района.

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